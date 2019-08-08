Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de asayiş
Son Dakika Güncel Haber

Osmaniye'de asayiş

1 saat önce

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından temmuz ayında yapılan denetim ve uygulamalarda gözaltına alınan bin 58 kişiden 72'si tutuklandı.

Osmaniye'de asayiş, System.String[]
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından temmuz ayında yapılan denetim ve uygulamalarda gözaltına alınan bin 58 kişiden 72'si tutuklandı.

Osmaniye Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geçen ay il genelinde yapılan çalışmalarda haklarında yakalama kararı bulunan bin 58 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 14 tabanca, 5 av tüfeği, 4 kuru sıkı tabanca, 139 mermi, 9 tabanca şarjörü, 19 bıçak, 541, 76 gram esrar, 60,2 gram eroin, 16-17 gram metamfetamin, 472 sentetik uyuşturucu, 9 kök Hint keneviri, 53 gram kenevir tohumu, 25 bin 500 lira, 947 paket gümrük kaçak sigara, 8 kilogram gümrük kaçağı çay, 48 şişe gümrük kaçağı içki, 14 litre kaçak alkol ele geçirildiği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca olaylarla ilgili gözaltına alınan bin 58 kişiden 72'sinin 'ün tutuklandığı, 986'sının ise adli kontrol ve savcılık emriyle serbest bırakıldığı bildirildi.
Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Motosiklet sesini silah sesi sandılar… Times Meydanı'nda panik
Kadın hırsız hastanede, hasta gibi davranıp hastaları soydu İSTANBUL-KOMŞUSUNUN BAŞINA SİLAH DAYAYIP 135 BİN LİRASINI GASP EDEN ŞÜPHELİLER KAMERADA Ali Koç'tan transfer müjdesi ve şampiyonluk sözleri

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 11:41:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de asayiş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]