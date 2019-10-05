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Osmaniye'de asayiş

1 saat önce

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından eylülde gözaltına alınan bin 65 kişiden 65'i tutuklandı.

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Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından eylülde gözaltına alınan bin 65 kişiden 65'i tutuklandı.


Valilikten yapılan açıklamada, polis ekiplerince geçen eylülde yapılan denetim ve uygulamalarda, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan bin 65 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.


Açıklamada, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 14 tabanca, 10 av tüfeği, 2 kuru sıkı tabanca, 1 gaz tabancası, 16 delici kesici alet, 133 kilogram nargile tütünü, 15 kilo 202 gram esrar, bir miktar enjektör içinde sıvılaştırılmış eroin, 140,65 gram eroin, 36,36 gram metamfetamin, 7,40 gram kokain, 186 yeşil reçeteye tabi ilaç, 24 uyuşturucu hap, 3 kök Hint keneviri, 5 hassas terazi, 25 litre kaçak içki, 3 bin 838 paket gümrük kaçağı sigara, 18 bin 260 adet dolu ve 8 bin 400 adet boş sigara kapsülü ile 8 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildiği, gözaltına alınan bin 65 kişiden 65'inin tutuklandığı, bin kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.

Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 05:46 Kaynak: AA
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