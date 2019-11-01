Osmaniye'de asayiş
6 saat önce
Osmaniye'de, asayiş denetimlerinde hakkında yakalama kararı bulunan 1 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 09:44 Kaynak: AA
Osmaniye'de, asayiş denetimlerinde hakkında yakalama kararı bulunan 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde yapılan uygulamada, "rızası olmadan başkasının üzerine hat çıkarma" iddiasıyla aranan 1 kişiyi yakaladı.
Uygulamada ayrıca, bir şüphelinin üzerinden ve bir otomobilden 2 tabanca ele geçirildi.
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