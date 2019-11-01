Osmaniye'de, asayiş denetimlerinde hakkında yakalama kararı bulunan 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde yapılan uygulamada, "rızası olmadan başkasının üzerine hat çıkarma" iddiasıyla aranan 1 kişiyi yakaladı.

Uygulamada ayrıca, bir şüphelinin üzerinden ve bir otomobilden 2 tabanca ele geçirildi.