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Osmaniye'de asayiş

6 saat önce

Osmaniye'de, asayiş denetimlerinde hakkında yakalama kararı bulunan 1 kişi gözaltına alındı.

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Osmaniye'de, asayiş denetimlerinde hakkında yakalama kararı bulunan 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde yapılan uygulamada, "rızası olmadan başkasının üzerine hat çıkarma" iddiasıyla aranan 1 kişiyi yakaladı.

Uygulamada ayrıca, bir şüphelinin üzerinden ve bir otomobilden 2 tabanca ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 09:44 Kaynak: AA
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