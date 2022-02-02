Osmaniye'de asayiş uygulamalarında 62 kişi tutuklandı - Son Dakika

Osmaniye'de ocak ayında yapılan asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 518 kişiden 62'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-31 Ocak arasında kent genelinde gerçekleştirdiği asayiş uygulamalarında haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 518 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 62'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, geri kalanı serbest bırakıldı.
Uygulamalarda ayrıca 6 ruhsatsız tabanca, 11 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 3 çalıntı araç, 7 çalıntı motosiklet, 4 çalıntı cep telefonu, 177 uyuşturucu hap, 0,80 gram eroin, 62,89 gram metamfetamin ile 6,86 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Kaynak: AA
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