Osmaniye'de asayiş uygulamaları - Son Dakika

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 20 kişiden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 1 hafta içerisinde çeşitli uygulama ve operasyonlar gerçekleştirildi.

Uygulamalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kuru sıkı tabanca. 10 gram bonzai, 10 gram met amfetamin ve 7 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Ekipler, uygulama ve operasyonlarda 1'i kasten öldürmeye teşebbüs olmak üzere 20 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından, adliye sevk edilen 20 kişiden 3'ü tutuklandı.