Osmaniye'de asayiş uygulamaları - Son Dakika

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan asayiş uygulamalarında haklarında mahkemece yakalama kararı bulunan 11 kişi yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde 17-18 eylülde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 6 kişiden 4 ruhsatsız tabanca ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Uygulamada ayrıca haklarında yakalama kararı bulunan 11 kişi de gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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