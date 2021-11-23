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Osmaniye'de asayiş uygulamaları - Son Dakika

Osmaniye'de asayiş uygulamaları

23.11.2021 10:05
Osmaniye'de asayiş uygulamaları

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü tarafından huzur ve güvenin devamlı hale gelmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 166 şahıstan 1'i tutuklandı.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü tarafından huzur ve güvenin devamlı hale gelmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 166 şahıstan 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğünce huzur ve güvenin devamlı hale gelmesi için 8-15 Kasım tarihleri arasında kent genelinde suçluları yakalama ve suçu önlemek amacıyla gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalar kapsamında çeşitli suçlardan gözaltına alınan 166 şahıstan 1'i tutuklandı.

Kent genelinde gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda 4 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet kurusıkı tabanca, 14 adet şarjör, 45 adet 9mm tabanca fişeği, 58 adet kurusıkı tabanca fişeği, 2 adet motosiklet ile 10,78 gram esrar ele geçirildi. - OSMANİYE

Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, Asayiş, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de asayiş uygulamaları - Son Dakika


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