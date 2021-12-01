Osmaniye'de asayiş uygulamaları - Son Dakika

Osmaniye'de asayiş uygulamaları

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü tarafından huzur ve güvenin devamlı hale gelmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 176 şahıstan 7'si tutuklandı.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü tarafından huzur ve güvenin devamlı hale gelmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 176 şahıstan 7'si tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğünce huzur ve güvenin devamlı hale gelmesi için 22-28 Kasım tarihleri arasında kent genelinde suçluları yakalama ve suçu önlemek amacıyla gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalar kapsamında çeşitli suçlardan gözaltına alınan 176 şahıstan 7'si tutuklandı. Kent genelinde gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 11 adet şarjör, 22 adet 9 mm tabanca fişeği, 35 adet kurusıkı tabanca fişeği, 8 adet motosiklet, 15 adet sentetik ecza ilaçları, 10,78 gram esrar ile 0,33 gram metamfetamin ele geçirildi. - OSMANİYE

Son Dakika

İstanbul'da sır ölüm! Lüks semtteki otel odasında ölü olarak bulundu

Son Dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den Bahçeli'nin tehdit ettiği Yavaş'a destek: Onun arkasında biz varız

Sadakatsiz dizisinde büyük savaş başlıyor! Kazanan kim olacak?

Kurtlar Vadisi sevenlerini heyecanlandıran soru! Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır'a yeniden mi hayat verecek?

İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti

Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil

Mersin Büyükşehir meclis toplantısında yaşanan tartışma gündem oldu: Buranın horozu sen misin?

BioNTech şirketinin kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci: Omicron varyantı nedeniyle herhangi bir korku duymaya gerek yok