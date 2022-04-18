Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 14 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 14 zanlı tutuklandı

18.04.2022 16:13
Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 14 zanlı tutuklandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen asayiş uygulamalarında yakalanan 39 kişiden 14'ü tutuklandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen asayiş uygulamalarında yakalanan 39 kişiden 14'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 11-18 Nisan'da çeşitli uygulamalar gerçekleştirildi.

Denetimlerde bir miktar uyuşturucu, 3 ruhsatsız tabanca, hassas terazi, 4 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, fişek ve mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 39 şüpheliden 14'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

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Hisarcık, Osmaniye, Kadirli, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 14 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 14 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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