Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde asayiş uygulamalarında yakalanan 33 kişiden 3'ü tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir hafta içerisinde farklı noktalarda asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Uygulamalarda 33 şüpheli gözaltına alındı, bir miktar uyuşturucu, 3 ruhsatsız tabanca, otomatik tabanca, bıçak, fişek ve mermi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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