Uygulamalarda, 7 ruhsatsız av tüfeği, biri kurusıkı 5 ruhsatsız tabanca, 3 çalıntı araç, 5 çalıntı motosiklet, biri elektrikli 2 çalıntı bisiklet ve 400 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 8 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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