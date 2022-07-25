Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 8 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 8 zanlı tutuklandı

25.07.2022 16:08
Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 8 zanlı tutuklandı

Osmaniye'de polis ekiplerinin asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 168 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Osmaniye'de polis ekiplerinin asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 168 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, 18-25 Temmuz tarihlerinde kentin farklı noktalarında uygulamalar yapıldı.

Polis, çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla 168 şüpheliyi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklandı.

Uygulamalarda, 7 ruhsatsız av tüfeği, biri kurusıkı 5 ruhsatsız tabanca, 3 çalıntı araç, 5 çalıntı motosiklet, biri elektrikli 2 çalıntı bisiklet ve 400 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 8 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 8 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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