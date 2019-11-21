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Osmaniye'de asayiş uygulaması

6 saat önce

Osmaniye'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamasında bir otomobil ve şahısın üzerinde esrar ele geçirildi.

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Osmaniye'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamasında bir otomobil ve şahısın üzerinde esrar ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğünce, kentteki ana arterlerde ve otobüs durakları önünde gerçekleştirilen "şok" uygulamada ekipler, şüpheli kişi ve araçlarda arama yaptı.


Aramalarda, şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde paspasın altına gizlenmiş 96 gram esrar maddesi bulundu. Uygulamada bir şahsın üzerinde 5 parça halinde 5,5 gram toz esrar ele geçirildi.


Denetimlerde 192 kişinin kimlik sorgusunu yapan ekipler, bir araç sürücüsüne de ceza kesildi.

Osmaniye, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 09:00 Kaynak: AA
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