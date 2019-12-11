Osmaniye'de asayiş uygulaması - Son Dakika
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Osmaniye'de asayiş uygulaması

6 saat önce

Osmaniye'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamasında aranan bir kişi yakalandı.

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Osmaniye'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamasında aranan bir kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce, kentteki ana arterlerde ve otobüs durakları önünde gerçekleştirilen "şok" uygulamada ekipler, şüpheli kişi ve araçlarda arama yaptı.


Uygulamada, "Basit yaralama" suçundan aranan bir kişi yakalandı.

Aramalarda, bir kişinin aracında, ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 15 mermi, bir şahısın üzerinden de 2 gram metamfetamin ve 2 uyuşturucu hap ele geçirildi.


Denetimlerde 181 kişinin kimlik sorgusunu yapan ekipler, bir araca trafik yönünden bin 234 lira cezai işlem uyguladı.

Osmaniye, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:04 Kaynak: AA
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