Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de asayiş uygulamasında 2 tabanca ele geçirildi
Son Dakika Güncel Osmaniye'de asayiş uygulamasında 2 tabanca ele geçirildi - Son Dakika

Osmaniye'de asayiş uygulamasında 2 tabanca ele geçirildi

6 saat önce

Osmaniye'de İl Emniyet Müdürlüğüce gerçekleştirilen asayiş uygulamasında iki ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Osmaniye'de asayiş uygulamasında 2 tabanca ele geçirildi, System.String[]

Osmaniye'de İl Emniyet Müdürlüğüce gerçekleştirilen asayiş uygulamasında iki ruhsatsız tabanca ele geçirildi.


Ekipler, kentteki ana arterler ve otobüs durakları önünde "şok" uygulama yaparak şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde arama yaptı.


Denetimlerde iki ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait 23 adet mermi ele geçirilirken, 7 araca cezai işlem uygulandı.

Osmaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 09:56 Kaynak: AA
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