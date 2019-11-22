Osmaniye'de asayiş uygulamasında 2 tabanca ele geçirildi

Osmaniye'de İl Emniyet Müdürlüğüce gerçekleştirilen asayiş uygulamasında iki ruhsatsız tabanca ele geçirildi.



Ekipler, kentteki ana arterler ve otobüs durakları önünde "şok" uygulama yaparak şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde arama yaptı.



Denetimlerde iki ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait 23 adet mermi ele geçirilirken, 7 araca cezai işlem uygulandı.