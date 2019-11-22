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Osmaniye'de asayiş uygulamasında 2 tabanca ele geçirildi
6 saat önce
Osmaniye'de İl Emniyet Müdürlüğüce gerçekleştirilen asayiş uygulamasında iki ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 09:56 Kaynak: AA
Osmaniye'de İl Emniyet Müdürlüğüce gerçekleştirilen asayiş uygulamasında iki ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Ekipler, kentteki ana arterler ve otobüs durakları önünde "şok" uygulama yaparak şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde arama yaptı.
Denetimlerde iki ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait 23 adet mermi ele geçirilirken, 7 araca cezai işlem uygulandı.
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