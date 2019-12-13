Osmaniye'de asayiş uygulamasında 3 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de asayiş uygulamasında 3 gözaltı - Son Dakika

Osmaniye'de asayiş uygulamasında 3 gözaltı

6 saat önce

Osmaniye'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Osmaniye'de asayiş uygulamasında 3 gözaltı, System.String[]

Osmaniye'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğünce şehrin belirlenen noktasında gerçekleştirilen uygulamada polis ekipleri, şüpheli kişilerin üzerinde ve araçlarda arama yaptı. Durdurulan 31 AGJ 41 plakalı araçta ve şahsın üzerinde yapılan aramada satışa hazır halde 13 adet parça halinde folyolara sarılı 2.45 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan M.A.D ve O.D. gözaltına alındı. Denetimlerde 268 kişinin kimlik sorgusunu yapan ekipler, aranan A.A. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan uygulamalarda 4 araca ise 1707 lira ceza kesildi. 1 araç trafikten men edildi. - OSMANİYE

Osmaniye, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:29 Kaynak: İHA
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