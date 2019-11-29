Osmaniye'de asayiş uygulamasında 3 silah ele geçirildi

Osmaniye'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda 3 silah ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğünce şehrin belirlenen noktasında gerçekleştirilen uygulamada polis ekipleri, şüpheli kişilerin üzerinde ve araçlarda arama yaptı. Durdurulan bir araçta yapılan aramada 1 adet silah ve silaha ait 11 adet fişek, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Denetimlerde 198 kişinin kimlik sorgusunu yapan ekipler, 5 araca ise 9 bin 541 lira ceza kesti. - OSMANİYE