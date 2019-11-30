Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de, asayiş uygulamasında tabanca ve av tüfeği ele geçirildi
Son Dakika Güncel Osmaniye'de, asayiş uygulamasında tabanca ve av tüfeği ele geçirildi - Son Dakika

Osmaniye'de, asayiş uygulamasında tabanca ve av tüfeği ele geçirildi

6 saat önce

Osmaniye'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, iki ruhsatsız tabanca ve bir av tüfeği ele geçirildi.

Osmaniye'de, asayiş uygulamasında tabanca ve av tüfeği ele geçirildi, System.String[]

Osmaniye'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, iki ruhsatsız tabanca ve bir av tüfeği ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğünce, kentteki ana arterlerde ve otobüs durakları önünde gerçekleştirilen uygulamada ekipler, şüpheli kişilerin üzerinde ve araçlarda arama yaptı.


Aramalarda, üç kişinin üzerinde ve aracında, ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve "kuru sıkı" tabir edilen tabanca ile bunlara ait 11 mermi ele geçirildi.

Osmaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 01:00 Kaynak: AA
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