Son Dakika › Güncel › Osmaniye'de, asayiş uygulamasında tabanca ve av tüfeği ele geçirildi - Son Dakika
Osmaniye'de, asayiş uygulamasında tabanca ve av tüfeği ele geçirildi
6 saat önce
Osmaniye'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, iki ruhsatsız tabanca ve bir av tüfeği ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 01:00 Kaynak: AA
Osmaniye'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, iki ruhsatsız tabanca ve bir av tüfeği ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünce, kentteki ana arterlerde ve otobüs durakları önünde gerçekleştirilen uygulamada ekipler, şüpheli kişilerin üzerinde ve araçlarda arama yaptı.
Aramalarda, üç kişinin üzerinde ve aracında, ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve "kuru sıkı" tabir edilen tabanca ile bunlara ait 11 mermi ele geçirildi.
Miras kavgasında eniştesini öldürdü Devriye görevinden dönen Rus askerlerine teröristler araçlarla eşlik etti Sakarya'da sandal alabora oldu, 1 ölü Borçluyu borcunu ödemesi için sürekli arayarak uyaran 3 avukata huzur bozma davası açıldı