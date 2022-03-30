Osmaniye'de asayiş uygulamasında yakalanan 60 zanlıdan 5'i tutuklandı - Son Dakika
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Osmaniye'de asayiş uygulamasında yakalanan 60 zanlıdan 5'i tutuklandı

30.03.2022 16:41
Osmaniye'de asayiş uygulamasında yakalanan 60 zanlıdan 5'i tutuklandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen asayiş uygulamalarında yakalanan 60 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen asayiş uygulamalarında yakalanan 60 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1-29 Mart'ta ilçe genelinde çok sayıda operasyon ve uygulama yapıldı.

Uygulama ve denetimlerde 60 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Çalışma kapsamında çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 3 tabanca ve 2 bıçak ele geçirildi.

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Osmaniye, Hisarcık, Kadirli, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Osmaniye'de asayiş uygulamasında yakalanan 60 zanlıdan 5'i tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Osmaniye'de asayiş uygulamasında yakalanan 60 zanlıdan 5'i tutuklandı - Son Dakika
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