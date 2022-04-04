Osmaniye'de asayiş uygulamasında yakalanan 656 zanlıdan 53'ü tutuklandı - Son Dakika

Osmaniye'de düzenlenen asayiş uygulamalarında yakalanan 656 kişiden 53'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde 1-31 Mart arası çok sayıda uygulama ve operasyon gerçekleştirildi.

Uygulama ve denetimlerde 656 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 53'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Uygulamalarda 3 çalıntı araç, 14 çalıntı motosiklet, 3 çalıntı bisiklet, 22 ruhsatsız av tüfeği, 27 ruhsatsız tabanca, 7 kurusıkı tabanca, çalıntı olduğu belirlenen malzemeler ile 350 bin lira değerinde çalıntı döviz ve altın, 112,16 gram sentetik uyuşturucu ile 226,57 gram metamfetamin ele geçirildi.