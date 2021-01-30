Osmaniye'de aşılama çalışmaları zorlu kış şartlarında devam ediyor - Son Dakika

Osmaniye'de aşılama çalışmaları zorlu kış şartlarında devam ediyor

OSMANİYE - Osmaniye'de evde sağlık hizmeti alan 75 yaş ve üzeri vatandaşların aşılama işlemleri sağlık personelleri tarafından zorlu kış şartlarında da sürüyor.

Osmaniye'de sağlık çalışanlarına uygulanan birinci doz aşılamanın ardından evde bakım hizmeti alan 75 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanmasına başladı. Yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret eden sağlık ekipleri aşılama işlemlerine devam ediyor. Zaman zaman zorlu kış şartlarına göğüs geren ekipler, yılmadan aşılanması gerek vatandaşlara hizmet götürüyor. Bazı adreslerin belirli kısmını araçla gittikten sonra yoğun kar yağışı nedeniyle yaya olarak devam etmek zorunda kalan sağlık çalışanları fedakarca korona virüs aşılamalarına devam ederken evde aşılama hizmeti alan vatandaşlar ise sağlık personellerine teşekkür etti.

Osmaniye İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, sağlık personellerine fedakarca çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, şartlar ne olursa olsun aşılama çalışmalarına devam edileceğini söyledi.