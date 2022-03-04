Osmaniye'de aşırı yağışlar heyelana neden oldu - Son Dakika
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Osmaniye'de aşırı yağışlar heyelana neden oldu

04.03.2022 14:32

Osmaniye'de aşırı yağışlar heyelana neden oldu Kaya parçaları köy yolunu trafiğe kapatırken heyelan sırasında yoldan araç geçmemesi olası facianın önüne geçti Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde etkili olan aşırı yağışlar sonrası köy yolunda heyelan meydana geldi.

Osmaniye'de aşırı yağışlar heyelana neden oldu

Kaya parçaları köy yolunu trafiğe kapatırken heyelan sırasında yoldan araç geçmemesi olası facianın önüne geçti

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde etkili olan aşırı yağışlar sonrası köy yolunda heyelan meydana geldi. Kaya parçaları köy yolunu trafiğe kapatırken heyelan sırasında yoldan araç geçmemesi olası facianın önüne geçti.

Osmaniye'de 3 gündür etkili olan sağanak yağış sonrasında Düziçi ilçesinde heyelan meydana geldi. Akdere Farsak grup yolu Göllüler Mahallesi Sabun çayı iniş noktasında oluşan heyelan nedeniyle yola düşen kayalar köy yolunu kapattı. Heyelan nedeniyle Akdere Farsak köy yolu bir süre ulaşıma kapanırken İl Özel İdaresi ekipleri yolu açmak için çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde köy yolu yeniden ulaşıma açılırken heyelan sırasında yoldan araç geçmemesi olası facianın önüne geçti.

Öte yanda Akdere Farsak Göllüler Mahallesi Sabun Çayı geçiş güzergahının yeni bir heyelan olma ihtimaline karşı geçici olarak kapatıldığı öğrenildi.

Çalışmaları yerinde takip eden Bostanlar köyü muhtarı Hüseyin Göl, aşırı yağışlar nedeniyle kayanın köy yoluna düştüğünü söyledi.

Osmaniye'de aşırı yağışlar heyelana neden oldu
Osmaniye'de aşırı yağışlar heyelana neden oldu
Osmaniye'de aşırı yağışlar heyelana neden oldu

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Toprak Kayması, Osmaniye, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Osmaniye'de aşırı yağışlar heyelana neden oldu - Son Dakika


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