Osmaniye'de asker eğlencesinde bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmaniye'de asker eğlencesinde bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Osmaniye'de asker eğlencesinde bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

7 saat önce

Osmaniye'de asker uğurlama eğlencesinde, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Osmaniye'de asker eğlencesinde bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]

Osmaniye'de asker uğurlama eğlencesinde, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ali Bekirli Mahallesi'nde düzenlenen asker eğlencesinde T.D. ile M.A. ve F.R. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine T.D, elindeki bıçakla karşı tarafa saldırdı. İddiaya göre kavgayı ayırmaya çalışan T.D'nin kardeşi M.D. ile M.A. ve F.R. yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan M.D. kurtarılamadı.

T.D'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 01:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hatay Reyhanlı'da sınır mahallesi bayraklarla donatıldı
Tayvan'da korona virüsü nedenli ilk ölüm yaşandı Fenerbahçe Beko, Solgar Vitamin Türkiye Kupası'nın sahibi oldu Son dakika: Tel Abyad'da bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son Dakika Haberleri
20:25 Yılmaz Erdoğan, yeni şiir kitabında eski eşi Belçim Bilgin için yazdığı şiiri yayınladı
19:18 Ünlü şarkıcı Sıla 2 aylık hamile olduğu iddialarını yalanladı
17:44 Uğradığı saldırının ardından yoğun bakıma alınan sosyal medya fenomeni Ares Özdemir'in beyin ölümü gerçekleşti
17:13 Aleyna Tilki'nin yeni klibiyle ilgili sözleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı: Kliplerimdeki ayılar birçok ünlüden daha ünlü
17:12 Pop sanatçısı Tan Taşçı, Highway'de sevenleriyle buluştu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2020 21:02:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Osmaniye'de asker eğlencesinde bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]