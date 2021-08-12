Son dakika haberi: Osmaniye'de askeri ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Osmaniye'de askeri ambulansla otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücüler hafif şekilde yaralanırken, ambulanstaki hasta askeri personel de kaza yerine gelen başka bir ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Musa Şahin Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.E.T. idaresindeki 80 AAU 089 plakalı otomobil ile askeri ambulans bulvar üzerinde bulunan kavşakta çarpıştı. Ambulans sürücüsü ile otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Sürücülerin tedavileri kaza yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılırken, ambulans içerisinde hasta olarak bulunan askeri personel ise olay yerine çağrılan başka bir ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik kontrollü bir şekilde sağlanırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE