Osmaniye'de asma kış ortasında üzüm verdi - Son Dakika

Osmaniye'de asma kış ortasında üzüm verdi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, kış ortasında üzüm veren asma görenleri şaşırttı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, kış ortasında üzüm veren asma görenleri şaşırttı. Cengiz Topel Mahallesi'nde, Hüseyin Karakuş'un evinin yanındaki asma meyve verdi. Karakuş, yıllardır bahçesinde meyve ve üzüm yetiştirdiğini, ancak ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını belirtti. Asmasındaki olgunlaşan üzümleri topladığını ifade eden Karakuş, "Tadı gayet güzel. Kış ortasında üzüm meyvesini dalında ilk defa gördüm. Bu duruma hayret ettim." dedi.

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