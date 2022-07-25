Osmaniye'de atış poligonunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Osmaniye'de atış poligonunda çıkan yangın söndürüldü

25.07.2022 15:54
Osmaniye'de atış poligonunda çıkan yangın söndürüldü

Osmaniye'de özel bir atış poligonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Osmaniye'de özel bir atış poligonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yaverpaşa Mahallesi'ndeki atış poligonunda, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü.

Çalışanların 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Poligonun bekleme salonunda çıkan yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.

İşletmeci Mehmet Ali Kaya, gazetecilere, poligondaki tadilat sırasında elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında, alevlerin plastik tavan malzemesini tutuşturduğunu ve işletmede hasar oluştuğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

Osmaniye, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'de atış poligonunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye'de atış poligonunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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