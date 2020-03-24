Osmaniye'de av sırasında vurulan kişi öldü - Son Dakika

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde bir kişinin av sırasında arkadaşının tüfeğinin yanlışlıkla ateş alması sonucu hayatını kaybettiği iddia edildi.
Arkadaşlarıyla ilçeye bağlı Yazı mevkisinde ava çıkan Mustafa Türker, bu esnada vurulması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Türker'in cenazesi Bahçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, olayla ilgili ava katılan 4 kişiyi gözaltına aldı.
Bu arada, Türker'in ava katılanlardan birinin silahının yanlışlıkla ateş alması sonucu vurulduğu ileri sürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.