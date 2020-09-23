Osmaniye'de avcıların kullandığı yaban kuş sesi çıkartan ses cihazları imha edildi - Son Dakika

Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü Osmaniye Şubesi, avcıların kullandığı yaban kuşu sesi çıkartan ses cihazlarını imha etti.
Av koruma ve kontrol ekipleri, 2020-2021 av sezonunun açılması nedeniyle denetimlerini artırdı.
Saha denetimlerinde avcılar tarafından kullanılan yaban kuşlarına ait ses çıkaran 9 cihaz bulundu.
Cihazlar ekiplerce imha edildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 12:39 - Kaynak: AA
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