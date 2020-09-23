Osmaniye'de "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinlikleri - Son Dakika

Osmaniye'de "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinlikleri

Osmaniye ve Düziçi ilçesinde, "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında bisiklet turu etkinliği gerçekleştirdi.

Osmaniye ve Düziçi ilçesinde, "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında bisiklet turu etkinliği gerçekleştirdi. Valilik kampüsü girişinde düzenlenen etkinlik öncesi konuşan İl Gençlik Merkezi Müdürü Bayram Bozyel, etkinliğe katılanlara teşekkür etti. Bozyel, etkinlikler kapsamında bisiklet turunun yanı sıra çeşitli sportif faaliyetler gerçekleştireceklerini de bildirdi. Etkinliğin başlangıcını Vali Erdinç Yılmaz yaptı. Düziçi'ndeki programa ise Belediye Başkanı Alper Öner ile çok sayıda sporcu ve vatandaş katıldı. Etkinlik sonunda Düziçi Belediyesince 6 çocuğa bisiklet hediye edildi.

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