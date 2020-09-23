Osmaniye'de "Avrupa Spor Haftası" etkinlikleri bisiklet turuyla başladı - Son Dakika

Osmaniye'de "Avrupa Spor Haftası" etkinlikleri bisiklet turuyla başladı

Osmaniye'de "Avrupa Spor Haftası" etkinlikleri düzenlenen bisiklet turu ile başladı.

Osmaniye'de

Osmaniye'de "Avrupa Spor Haftası" etkinlikleri düzenlenen bisiklet turu ile başladı. 81 il ile eş zamanlı olarak Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliğe Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mutafa Loğoğlu ve çok sayıda sporcu katıldı.

Valilik önünde başlayarak Dr. Devlet Bahçeli Meydanı'nda sona erecek olan Bisiklet Turu öncesinde, Osmaniye Gençlik Merkezi Müdürü Bayram Bozyel, program hakkında bilgi verdi. Avrupa Spor Haftası'nın bu yılki sloganının olan "Herkes İçin Ulusal Spor ve Sağlık Günleri" olduğunu ifade eden Bayram Bozyel, "Her yıl geleneksel olarak düzenlenen, çok sayıda farklı spor aktiviteleriyle her yaştan ve statüden bireyi bir araya getirerek hareket bilincini artıran önemli bir proje olan "Avrupa Spor Haftası" koordinatörlüğü, her alanda olduğu gibi Gençlik ve Spor alanında, spor kültürünün tabana yayılması adına gerçekleştirilen önemli tesis yatırımları ve başarılı projeleri ile Avrupa Birliği'nin de dikkatini çekmeyi başaran ülkemize verilmiş, Gençlik ve Spor Bakanlığımızca ve Avrupa Delegasyonu tarafından Koordinatör kurum olarak Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu görevlendirilmiştir. İlimizde de paydaşlarımızla birlikte Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu İl Temsilciliği koordinesinde birçok sportif ve fiziksel aktivite ile hafta, amacına uygun bir şekilde gerçekleştirilecektir. Maske, mesafe ve temizlik kuralları çerçevesinde gerçekleştirilecek olan faaliyetimiz, Bisiklet Turu etkinliği ile başlayacak olup, hareketli bir yaşam, spor kültürünün tabana yayılması, spor yatırımlarımızın, projelerimizin tanıtılması adına önemli bir farkındalık oluşturacaktır" dedi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Dr. Erdinç Yılmaz, düzenlenen etkinliğe katılan sporcuları kutlayarak, bisiklet turunun startını verdi. - OSMANİYE

Osmaniye, Bisiklet, Türkiye, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 13:12 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Osmaniye'de 'Avrupa Spor Haftası' etkinlikleri bisiklet turuyla başladı - Son Dakika Spor

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