Osmaniye'de avukatlar için ruhsatname töreni

Osmaniye'de stajını tamamlayan avukatlar, düzenlenen törenle yemin ederek ruhsatlarını aldı.



Osmaniye Baro Başkanlığı salonunda düzenlenen törende konuşan Baro Başkanı İbrahim Halil Yavuzdoğan, ruhsatnamelerini alarak göreve başlayan 5 meslektaşına başarı diledi.

Avukatlığın bitmeyen bir meslek olduğunu ifade eden Yavuzdoğan, "Öncelikle bu gençlerimizi yetiştiren anne babalara şükranlarımı sunuyorum. Mesleki anlamda onları yetiştiren hocalarına, meslek erbaplarına teşekkür ediyorum. Gençlerimizi yakından de tanıyorum ve mesleklerinde başarılı olacaklarına da inanıyorum. Onların mesleğin ilkelerine bağlı kalacaklarına, dürüstlükten ayrılmayacaklarına, kanunlar ve meslek etiği dışında kimse karşısında eğilmeyeceklerine inanıyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından stajlarını tamamlayan 5 avukat yemin ederek cübbe giydi.