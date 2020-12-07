Osmaniye'de azılı hırsız adli kontrolle serbest - Son Dakika

Osmaniye'de azılı hırsız adli kontrolle serbest

Osmaniye'de çaldığı onlarca araç, cep telefonu ve eşyayla birlikte saklandığı evinde gözaltına alınan hırsız, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Osmaniye'de çaldığı onlarca araç, cep telefonu ve eşyayla birlikte saklandığı evinde gözaltına alınan hırsız, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hırsızlık yaptığı şüphesi ile F.A.'nın evine 5 Aralık günü operasyon düzenledi. Operasyonda şahsın evine giren ekipler gördükleri karşısında şaşkına dönerken, onlarca araç, cep telefonu ve eşya çalan şüpheli F.A., gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Şahsın evinde yapılan aramada 80 adet oto marş dinamosu, 1 adet motosiklet, 1 adet bisiklet, 1 adet sahte plaka, 16 adet cep telefonu, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 17 adet bıçak, 1 adet kamera kayıt cihazı, 2 adet amfi diye tabir edilen ses cihazı, 2 adet matkap aleti ile 1 adet spiral aleti ele geçirilmişti. - OSMANİYE

Son Dakika

Son Dakika! Arnavutköy'de taş ocağında meydana gelen göçükte 2 işçi hayatını kaybetti

Hamile eşi için sokakta ağlayarak dolaşıp, komşularından borç para istemişti! Belediye'den açıklama gecikmedi

Kendisinden 32 yaş büyük dede yadigarı cipe gözü gibi bakıyor: Bu araç bizim her şeyimiz

Korona vakalarını azaltmak için ücretsiz araç dezenfekte eden muhtarlığın önünde uzun kuyruklar oluştu

Batman Gercüş'te 27 erkek bir çocuğu istismar etti iddiası! Bir açıklama da Emniyet'ten geldi

Son Dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 37 bin 614 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı

AK Parti'den 2023 yılı seçimine hazırlık: Z kuşağı ve kadın seçmenin sosyal medya hesapları mercek altında

Eşini 6 yerinden bıçaklayan koca cesedi yatak odasında halıya sararak gizlemeye çalıştı