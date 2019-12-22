Osmaniye'de babalarının vurduğu iddia edilen üç kardeşten biri daha öldü - Son Dakika

Osmaniye'de, tartıştıkları babaları tarafından tabancayla vurulduğu öne sürülen üç kardeşten birinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Kurtuluş Mahallesi Kuzey Çevre Yolu üzerindeki oto kurtarma işletmesinde 2 gün önce babaları A.Ç. tarafından tabancayla vurulduğu ileri sürülen İ.Ç'nin ardından M.Ç. de tedavi gördüğü hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayda ağır yaralanan kardeşlerden H.Ç'nin ise hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Kentte 20 Aralık'ta babaları A.Ç. tarafından iş yerinde çıkan tartışmada tabancayla vurulduğu iddia edilen İ.Ç, M.Ç. ve H.Ç. ağır yaralanmıştı. Özel bir hastanede tedavi altına alınan İ.Ç. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Gözaltına alınan baba A.Ç. (66) tutuklanmıştı.