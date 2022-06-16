Osmaniye'de bağ, bahçe ve tarladan hırsızlık yapan zanlılar yakalandı

Osmaniye'de bağ, bahçe ve tarladan hırsızlık yapan 3 zanlı jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye merkezde bağ, bahçe ve tarladan çit teli demirlerinin çalındığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı konuya ilgili çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde yapılan teknik ve fiziki takibin ardından demirleri çalan şahısların M.P., B.B. ile R.K. olduğu tespit edildi. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla şahısları yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından M.P., B.B. ile R.K. isimli hırsızlık şüphelisi şahıslar adliyeye sevk edilirken ele geçirilen malzemeler ise sahibine teslim edildi. - OSMANİYE