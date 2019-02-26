Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de Balık Avlama Yasağı 1 Mart'ta Başlıyor

Osmaniye'de Balık Avlama Yasağı 1 Mart'ta Başlıyor

1 saat önce

Osmaniye'nin Kadirli İlçesinde balık avlama yasağının 1 Mart'ta başlayacağı bildirildi.

Osmaniye'de Balık Avlama Yasağı 1 Mart'ta Başlıyor, System.String[]
Osmaniye'nin Kadirli İlçesinde balık avlama yasağının 1 Mart'ta başlayacağı bildirildi.

Kadirli Tarım ve Orman Müdürü Fatin Rüştü Özeser, 2019 - 2020 yılları av dönemlerine ait, Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 42 ve 41 Numaralı Tebliğler kapsamında Osmaniye'de balık av yasağının 1 Mart'ta başlayıp 31 Mayıs'a kadar süreceğini açıkladı. Özeser, 1 Mart - 31 Mayıs 2019 tarihleri arasında yasağa uymayanlar hakkında idari para cezası uygulanarak, ağ ve diğer av malzemelerine el konulacaktır. Sadece Arslantaş Barajı balık avlama zaman yasağı 1 Nisan - 31 mayıs 2019 tarihi arasındadır. Balık ürünlerinin devamlığı ve Balıkçılarımızın uzun yıllar yıllar mesleklerini sürdürmesi açısından av yasağına uymak önem arz etmektedir" dedi. - Kadirli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:56 Kaynak: DHA

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