Ziyanoğlu için daha sonra Sumbas ilçesi Kalfa köyü mezarlığında düzenlenen törene, uzman onbaşının ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Osmaniye milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya ile kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Osmaniye, Hisarcık, Sumbas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Baraj gölüne düşerek hayatını kaybeden askerin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

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