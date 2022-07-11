Balıkçıların baraj gölünde av mesaisi başladı - Son Dakika
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Balıkçıların baraj gölünde av mesaisi başladı

11.07.2022 12:58
Balıkçıların baraj gölünde av mesaisi başladı

Osmaniye'deki Aslantaş Baraj Gölü'nde balıkçıların av mesaisi başladı.

Osmaniye'deki Aslantaş Baraj Gölü'nde balıkçıların av mesaisi başladı.

Bölgenin sulama ve elektrik ihtiyacını karşılamasının yanında barındığı balık popülasyonuyla balıkçıların geçim kaynağı haline de gelen Aslantaş Baraj Gölü'nde 1 Nisan'da başlayan av yasağı, 1 Temmuz'da sona erdi.

Yasağın sona ermesiyle kayıklarını tekrar göle indiren balıkçılar, ağlarını göle bıraktı.

Erken saatlerde göle açılan balıkçılar, bir önceki günden göle bıraktıkları ağlara takılan balıkları kayığa alıp boş ağları tekrar göle atıyor.

Tuttukları balıkları kilogramla satan balıkçılar, ailesinin geçimini sağlıyor.

Kadirli ilçesine bağlı Bahadırlı köyünde yaşayan balıkçı Ali Kıyıkçı, AA muhabirine, 3 ay süren av yasağında dinlendiklerini söyledi.

Yeni av sezonunun bereketli geçeceğine inandığını dile getiren Kıyıkçı, "Balıkçılık bizim ekmek teknemiz. 1 Temmuz itibarıyla arkadaşlarla balık tutmaya başladık. Şu an için balık verimi iyi görünüyor. 3 aylık yasak işe yaramış gibi duruyor." dedi.

Kefal avlıyorlar

Kadirli'ye bağlı Kızyusuflu köyünde yaşayan balıkçı Özkan Türkmenoğlu da 5 yıldır balıkçılık yaparak geçimini sağladığını belirtti.

Yakaladığı balıkları toptancılara sattığını anlatan Türkmenoğlu, şu an baraj gölünde kefal avladıklarını söyledi.

Üç aylık yasağın ardından tekrar barajdan ekmeklerini çıkarmaya çalıştıklarını dile getiren Türkmenoğlu, şunları kaydetti:

"Yasak süreci bizim için zor bir süreçti ama şimdi ekmeğimizi kazanabiliyoruz. Balık verimi kısım kısım değişiyor. Gölün bazı yerlerinde çok iyi balık çıkarken, başka bir yerinde çok az ya da hiç balık tutamadığımız oluyor. Balıkçılık gerçekten zor bir meslek. Çok zor şartlar altında çalışıyoruz. Kışın soğuk, yazın sıcakla uğraşıyoruz ama eve ekmek götürmek için çalışmak zorundayız. Şu an yurt dışına gönderilen kefal yoğunluklu avlanıyoruz. Kefal, diğer balıklara göre iyi gelir getiriyor. İlerleyen zamanlarda diğer çeşitlere de yöneleceğiz."

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkçıların baraj gölünde av mesaisi başladı - Son Dakika

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