Osmaniye'de, Barış Pınarı Harekatı şehidinin oğluna sürpriz doğum günü kutlaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmaniye'de, Barış Pınarı Harekatı şehidinin oğluna sürpriz doğum günü kutlaması - Son Dakika

Osmaniye'de, Barış Pınarı Harekatı şehidinin oğluna sürpriz doğum günü kutlaması

6 saat önce

Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şehit düşen Uzman Çavuş Suat Topçu'nun 6 yaşına giren oğluna doğum günü sürprizi yaptı.

Osmaniye'de, Barış Pınarı Harekatı şehidinin oğluna sürpriz doğum günü kutlaması, System.String[]

Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şehit düşen Uzman Çavuş Suat Topçu'nun 6 yaşına giren oğluna doğum günü sürprizi yaptı.

Tarhan, beraberinde kültür ve sosyal işleri müdürlüğü ekipleri ile kasım ayında Suriye'de şehit olan Topçu'nun eşi Bilge Topçu ve ailesini evlerinde ziyaret etti.

Ziyarette Tarhan ve beraberindekiler, şehit Topçu'nun 6 yaşına giren oğlu Yiğit Kayra'ya sürpriz doğum günü yaptı.

Kayra ile pastadaki mumları üfleyen Tarhan, şehit oğluna çeşitli hediyeler verdi.

Belediye Başkanı Tarhan, yaptığı açıklamada, şehitlerin emanetlerine her zaman sahip çıktıklarını ve onların yanında olmaya çalıştıklarını söyledi.


Tarhan, şehit Topçu'nun oğlunun mutluluğuna ortak olmak istediklerini belirterek "Aileyle birlikte olmak suretiyle, bir nebze olsun hüzünlerini huzura çevirmeye çalışıyoruz. Her zaman olduğu gibi şehit ve gazi ailelerimizin yanındayız. Şehidimizin emaneti küçük Yiğit Kayra'ya sürpriz doğum günü yapmak istedik. Onları mutlu etmek bizlere onur verdi. Yeni yaşı hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Anne Bilge Topçu ise Tarhan'ın sürpriz ziyaretinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Barış Pınarı Harekatı, Ömer Tarhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 12:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD doğum turizmini yasaklıyor! Hamile kadınlara vize kısıtlaması geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın manevi oğlu İbo'ya Bakan Soylu'dan doğum günü sürprizi Eski Almanya Cumhurbaşkanı Gauck'tan dikkat çeken itiraf: Erdoğan'ın desteğine ihtiyacımız var Son dakika: Almanya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 19:13:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Osmaniye'de, Barış Pınarı Harekatı şehidinin oğluna sürpriz doğum günü kutlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]