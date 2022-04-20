Osmaniye'de bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Osmaniye'de bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

20.04.2022 13:59
Osmaniye'de bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Osmaniye'de bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, arkasındaki kişi yaralandı.

Osmaniye'de bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, arkasındaki kişi yaralandı.

Hasan Şardak idaresindeki motosiklet, Osmaniye- Kadirli kara yolu Kesmeburun köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

Kazada, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Motosikletin arkasındaki A.A. yaralanarak ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şardak'ın cenazesi de morga götürüldü.

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Motosiklet, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Osmaniye'de bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika
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