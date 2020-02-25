Osmaniye'de başkasının yerine ehliyet sınavına girecekleri iddia edilen 3 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmaniye'de başkasının yerine ehliyet sınavına girecekleri iddia edilen 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Osmaniye'de başkasının yerine ehliyet sınavına girecekleri iddia edilen 3 kişi yakalandı

6 saat önce

Osmaniye'de başkasının yerine ehliyet sınavına girecekleri iddia edilen, "joker" olarak adlandırılan 3 şüpheli yakalandı, 60 sahte kimlik ele geçirildi.

Osmaniye'de başkasının yerine ehliyet sınavına girecekleri iddia edilen 3 kişi yakalandı, System.String[]

Osmaniye'de başkasının yerine ehliyet sınavına girecekleri iddia edilen, "joker" olarak adlandırılan 3 şüpheli yakalandı, 60 sahte kimlik ele geçirildi.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yaptığı uygulama noktasında bir aracı şüphe üzerine durdurdu.

Araçtaki aramada, farklı isimler adına düzenlenmiş 60 sahte kimlik ve yaklaşık 100 kişiye ait vesikalık fotoğraf ele geçirildi.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 2,61 gram metamfetamin ve 64,9 gram toz esrar bulundu.

Başkalarının yerine ehliyet sınavına girecekleri iddia edilen, "joker" olarak adlandırılan 3 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 09:46 Kaynak: AA
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