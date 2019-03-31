Osmaniye'de Belediye Başkanı 3'üncü Kez MHP'li Kadir Kara
1 saat önce
Osmaniye'de belediye başkanı 3'üncü kez MHP'li Kadir Karaİbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE'de belediye başkanlığını resmi olmayan sonuçlara göre, MHP'li Kadir Kara 3'üncü kez kazandı.
Osmaniye
'de belediye başkanı 3'üncü kez MHP
'li Kadir Kara
İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA
)- OSMANİYE'de belediye başkanlığını resmi olmayan sonuçlara göre, MHP'li Kadir Kara 3'üncü kez kazandı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Osmaniye'de Cumhur İttifakı'nın adayı olan mevcut Belediye Başkanı Kadir Kara, 3'üncü kez bu göreve seçildi.
KADİR KARA KİMDİR?
Kadir Kara, Çukurova Üniversitesi
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi'nden 1983 yılında İnşaat Mühendisi olarak mezun oldu. 29 Mart 2009 ve 30 Mart 2014'te MHP'den belediye başkanı seçilen Kadir Kara, 3 çocuk babası.
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(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:54 Kaynak: DHA
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