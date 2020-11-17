Osmaniye'de besicilere koç dağıtıldı - Son Dakika

Osmaniye'de "Koyun ve Keçilerde Verimliliği Artırma Projesi" kapsamında yetiştiricilere koç dağıtıldı.

Vali Erdinç Yılmaz, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde düzenlenen etkinlikte, projenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Proje kapsamında alınan koçların yüzde 75'inin bakanlık tarafından karşılandığını aktaran Yılmaz, kalan yüzde 25'ini de yetiştiricilerin karşıladığını söyledi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Recep Bulut, koyun ve keçilerde verimliliği artırma projesi kapsamında 2020 yılında kentte koç alımı için 145 bin lira tahsis edildiğini belirtti.

Bulut, projede yetiştiricilere 70 koç dağıtıldığını belirtti.???????