Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de "Beslenme dostu okul" projesi
Son Dakika Güncel Osmaniye'de 'Beslenme dostu okul' projesi

Osmaniye'de "Beslenme dostu okul" projesi

1 saat önce

Osmaniye'de "Beslenme Dostu Okul" programını başarıyla uygulayan okulların idarecilerine sertifika verildi.

Osmaniye'de

Osmaniye'de "Beslenme Dostu Okul" programını başarıyla uygulayan okulların idarecilerine sertifika verildi.


İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, Rahime Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi salonunda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, kentte beslenme dostu okul sayısının 125'e yükseldiğini kaydetti.


Projeyi başarıyla uygulayan okulları kutladığını ifade eden Albak, şöyle konuştu:

"Okullarda obezite ile mücadelede, yeterli ve dengeli beslenme, düzenli fiziksel aktivite alışkanlığının kazandırılması amacıyla bakanlığımız ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile Beslenme Dostu Okullar Projesi başlatıldı. Proje kapsamında, okullarda sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında teşvik edilmesi ve bu konuda yapılan iyi uygulamaların desteklenmesi ile okul ortamı ve öğrenci sağlığının geliştirilmesini." şeklinde konuştu.


Albak ve Sağlık İl Müdürü Hasan Öznavruz konuşmaların ardından okul yöneticilerine sertifikalarını verdi.

Osmaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 03:22 Kaynak: AA
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