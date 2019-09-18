Osmaniye'de bıçaklı kavga: 1 yaralı, 10 gözaltı
1 saat önce
Osmaniye'de bıçaklı kavga: 1 yaralı, 10 gözaltıOSMANİYE'de, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi bacağından bıçaklanarak yaralanırken, olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 05:40 Kaynak: DHA
Osmaniye'de bıçaklı kavga: 1 yaralı, 10 gözaltı
OSMANİYE'de, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi bacağından bıçaklanarak yaralanırken, olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı.
Olay dün saat 22.00 sıralarında Adnan Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada ismi açıklanmayan 1 kişi bıçakla bacağından yaralandı. Polisin müdahale ettiği kavgaya karışan 10 kişi gözaltına alındı.
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