Osmaniye'de bıçaklı kavga: 1 yaralı, 10 gözaltı

OSMANİYE'de, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi bacağından bıçaklanarak yaralanırken, olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı.

Olay dün saat 22.00 sıralarında Adnan Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada ismi açıklanmayan 1 kişi bıçakla bacağından yaralandı. Polisin müdahale ettiği kavgaya karışan 10 kişi gözaltına alındı.