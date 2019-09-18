Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de bıçaklı kavga: 1 yaralı, 10 gözaltı
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Osmaniye'de bıçaklı kavga: 1 yaralı, 10 gözaltı

1 saat önce

OSMANİYE'de, iki grup arasında, sokak ortasında çıkan kavgada 1 kişi, bacağından bıçaklanarak, yaralandı.

Osmaniye'de bıçaklı kavga: 1 yaralı, 10 gözaltı, System.String[]

OSMANİYE'de, iki grup arasında, sokak ortasında çıkan kavgada 1 kişi, bacağından bıçaklanarak, yaralandı. Polis, kavgaya karışan 10 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında, Adnan Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. İki grup arasında, bilinmeyen nedenle sokak ortasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, bıçakla kavgaya dönüştü. Kavgada bacağından bıçaklanan 1 kişi, kanlar içinde yere yığıldı. Yaralı, hemen hastaneye götürülürken, ihbar üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kavgaya karıştığı belirlenen 10 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 05:49 Kaynak: DHA
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