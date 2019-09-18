Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de bıçaklı kavga: 2 yaralı
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Osmaniye'de bıçaklı kavga: 2 yaralı

35 dakika önce

Osmaniye'de bıçaklı kavga: 2 yaralıOSMANİYE - Osmaniye'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Osmaniye'de bıçaklı kavga: 2 yaralı

OSMANİYE - Osmaniye'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adnan Menderes Caddesi üzerinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada ismi öğrenilemeyen 2 kişi bıçaklanarak, yaralandı. Yaralanan şahıslar, ambulanslarla biri özel hastaneye, diğeri Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kavga eden iki grubu, olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi güçlükle ayırdı.

Olayla ilgili 10'a yakın şahıs gözaltına alındı.

Osmaniye'de bıçaklı kavga: 2 yaralı

Menderes, Osmaniye, kavga, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 03:03 Kaynak: İHA
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