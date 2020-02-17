Osmaniye'de bıçaklı kavga: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de bıçaklı kavga: 2 yaralı - Son Dakika

Osmaniye'de bıçaklı kavga: 2 yaralı

7 saat önce

Osmaniye'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Osmaniye'de bıçaklı kavga: 2 yaralı, System.String[]

Osmaniye'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi 7017 Sokak'ta, A.A. ve S.A. ile C.B. ve B.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle S.A. bıçakla C.B.'yi, A.A. ise B.A.'yı yaraladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırılırken, C.B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan A.A. ve S.A. ise Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. - OSMANİYE

Osmaniye, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 07:47 Kaynak: İHA
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