Osmaniye'de bıçaklı kavga kamerada: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Osmaniye'de bıçaklı kavga kamerada: 1 ölü, 2 yaralı

Osmaniye'de bıçaklı kavga kamerada: 1 ölü, 2 yaralı Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir emlak ofisinde meydana gelen bıçaklı kavgada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Osmaniye'de bıçaklı kavga kamerada: 1 ölü, 2 yaralı

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OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir emlak ofisinde meydana gelen bıçaklı kavgada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Tufanpaşa Mahallesi, Park Caddesi üzerindeki bir emlak ofisinde meydana geldi. Matematik öğretmeni olduğu öğrenilen Kadir Cankurt yanına oğlu Batuhan Cankurt'u da alarak emlak ofisine gelip şirketin sahibi Fahri B. ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu Fahri B. bıçak ve kesici-delici bir aletle baba oğula saldırdı. Öğretmen Kadir Cankurt aldığı bıçak darbesiyle yere yığılırken oğlu Batuhan Cankurt ve Kadir Cankurt'u bıçaklayan Fahri B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Kadir Cankurt ambulans ile kaldırıldığı özel bir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis kavgaya karışan Batuhan Cankurt'u ve Fahri B.'yi gözaltına aldı.

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 14:53 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de bıçaklı kavga kamerada: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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