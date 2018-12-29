Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de Bilek Güreşi Bölge Şampiyonası Yapılacak

Osmaniye'de Bilek Güreşi Bölge Şampiyonası Yapılacak

1 saat önce

Osmaniye Bilek Güreşi Federasyonu İl Temsilciliği tarafından Bilek Güreşi Bölge Şampiyonası düzenleneceği bildirildi.

Osmaniye'de Bilek Güreşi Bölge Şampiyonası Yapılacak, System.String[]
Osmaniye Bilek Güreşi Federasyonu İl Temsilciliği tarafından Bilek Güreşi Bölge Şampiyonası düzenleneceği bildirildi.





Bilek Güreşi İl Temsilcisi Hasan Biçici, yaptığı açıklamada, kentte 6 Ocak Pazar günü saat 09.00'da "Güçlü bilekler, güçlü nesiller" temasıyla bilek güreşi müsabakaları yapılacağını belirtti.


Müsabakaların Atatürk Gençlik Merkezinde yapılacağını ifade eden Biçici, şampiyonaya Adana, Mersin, Gaziantep, Tarsus, Kozan ve Kadirli'den yarışmacıların katılacağını kaydetti.


Şampiyonayı geleneksel hale getirmek istediklerini ifade eden Biçici, "Osmaniye'de bilek güreşiyle ilgilenen 25 sporcumuz bulunuyor. Gençlerimizi bilek güreşi sporuna yöneltmek için bölgesel şampiyona yapma kararı aldık. Bölgesel bir şampiyona ilimizde ilk kez yapılacak. Bu anlamda afiş ve davetiyelerimiz hazır." dedi.


Biçici, vatandaşları bilek güreşi bölge şampiyonasına davet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 12:06 Kaynak: AA

Kadirli, Osmaniye, Spor
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