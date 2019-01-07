Osmaniye'de "Bilek Güreşi Bölge Şampiyonası" Yapıldı

Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Osmaniye İl Temsilciliği tarafından "Bilek Güreşi Bölge Şampiyonası" düzenlendi.

Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Osmaniye İl Temsilciliği tarafından "Bilek Güreşi Bölge Şampiyonası" düzenlendi.

Osmaniye Gençlik Merkezinde 11 kategoride yapılan müsabakalara 7 kulüpten 100 sporcu katıldı.

İl Temsilcisi Hasan Biçici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte ilk kez bilek güreşi şampiyonası düzenlendiğini söyledi.

Etkinliklere Adana, Mersin, ve Gaziantep'ten yarışmacıların katıldığını ifade eden Biçici, "İlk kez düzenlediğimiz bilek güreşi şampiyonamıza ilgiden memnunuz. Katılımcılara teşekkür ediyoruz. Şampiyonamızı her geçen yıl daha geniş kapsamlı yapmayı planlıyoruz. Burada gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve spor yapmalarını teşvik etmek için çalışma yapıyoruz." diye konuştu.



Şampiyona sonunda dereceye giren sporcu ve takımlara madalya ve başarı belgesi verildi.

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Galatasaray, Eski Fenerbahçeli Simon Kjaer'le Görüşmelere Başladı

Türkiye'nin Kanını Donduran Palu Ailesi İçin Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı Devreye Girdi

Türkiye'yi Ayağa Kaldıran Palu Ailesi Olayında Tüyler Ürperten Detay: Bacanağını Kayınbiraderine Öldürttü

Son Dakika! Oyuncu Metin Akpınar Hakkında Fezleke Hazırlandı