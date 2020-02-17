Osmaniye'de bilek güreşi bölge şampiyonası yapıldı

Osmaniye'de gençler ve büyükler bilek güreşi bölge şampiyonası düzenlendi.

Merkez spor salonunda yapılan müsabakalara Adana, Mersin, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Osmaniye'den 7 kulüp, 116 sporcuyla katıldı.

Yarışmalarda dereceye giren takımlara kupa, sporculara madalya verildi.



Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu İl Temsilcisi Hasan Biçici, kupa töreninde yaptığı açıklamada, bölge şampiyonasının kentte ikinci kez düzenlendiğini belirtti.



Başarılı sporcularını tebrik eden Biçici, "Amacımız gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve spor yapmalarını teşvik etmektir. Şampiyonamızı her geçen yıl daha geniş kapsamlı yapmayı planlıyoruz. Bu yıl katılım olarak 116 sporcuya ulaştık. Hedefimiz 2021 yılında 300 sporcuya ulaşmak." diye konuştu.